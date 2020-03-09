Türkiye'nin koronavirüs esrarı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği haritaya bakın

İtalya'da rekor ölüm, komutan da virüse yakalandı

Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı yer olan İtalya'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Dün ülkede bir gün içinde 133 kişi virüsten hayatını kaybetti. İlk kez bir günde salgından ölenlerin sayısı 3 haneli rakamlara yükselirken toplam ölü sayısı 366'ya çıktı. İtalya'dan gelen son haber ise virüsün devlet görevlileri arasında yayıldığı yönünde. Kara Kuvvetleri Komutanı General Salvatore Farina da virüse yakalandı. Cumartesi günü iktidar ortağı Demokratik Parti lideri Nicola Zingaretti'nin virüse yakalandığı açıklanmıştı. İtalya virüsle sarsılırken isyanlar başladı. Modena kentindeki cezaevinde şiddetli bir isyan çıktı. Mahkumların, cezaevinde Kovid-19'a karşı önlem alınması talebiyle ayaklandığı öğrenildi. Ülkenin havayolu şirketi Alitalia da 9 Mart itibarıyla Milano'nun en büyük havalimanı Malpensa'daki tüm uçuş ve diğer faaliyetlerini durdurdu. Papa da virüs korkusuyla pazar duasını alışılageldiği gibi çalışma ofisinin penceresine çıkarak yapmak yerine canlı yayınla gerçekleştirdi.