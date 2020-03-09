Türkiye'nin koronavirüs esrarı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği haritaya bakın
TÜRKİYE koronavirüs salgının şimdiye kadar teğet geçtiği ender ülkelerden biri oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen bir harita durumu özetliyor. Dünya ülkelerinden ise Covid 19 vakalarına ilişkin son dakika haberler arka arkaya düşüyor. En büyük ölümler İtalya ve İran'da yaşanıyor. İtalya'nın Kara Kuvvetleri Komutanı da virüse yakalandı.
Dünya koronavirüs (Covid -19) ile kırılırken, Türkiye adeta bir mucizeyi yaşıyor. Doğu komşumuz İran, Çin dışında en çok ölümün olduğu 3. ülke olurken, güney komşumuz Irak'taki ölü sayısı da artıyor. Batı'da ise hem Yunanistan hem Bulgaristan'da virüs vakaladı var. Dört bir yanı koronavirüs ile çevrilen Türkiye'de şimdiye kadar şüpheli vakaların tamamında test sonuçları negatif çıktı. Salgına ilişkin son açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Yayınladığı harita hayli çarpıcı.
Twitter hesabından bir dünya haritası yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin virüssüz ülkeler listesinde olduğunu gösterdi. Koca şunları yazdı:
104 ülke, tanı konmuş toplam 109.405 hasta, 3.689 ölüm: Dünya Sağlık Örgütünün son verileriyle küresel Koronavirüs tablosu. Türkiye sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı. Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı.
Komşumuz olan ülkelerdeki durum ne? : Irak'ta ölü sayısı 6'ya yükselirken, İran'dan şok haberler geliyor. İran'ın Gilan Sağlık Müdürü Muhammed Hüseyin Kurbani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sadece eyaletlerinde 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Kurbani, Sağlık Komisyonu olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 900 kişi bu hastalığa yakalanmış durumda." dedi. Sağlık Bakanlığı ise gerçek bilgileri saklıyor. Bakanlık son yaptığı açıklamada ülke genelindeki ölü sayısını 194 olarak açıkladı. Komşu ülke Yunanistan'da virüs yayılıyor. Yunanistan'daki vaka sayısı 73'e yükseldi.
İtalya'da rekor ölüm, komutan da virüse yakalandı
Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı yer olan İtalya'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Dün ülkede bir gün içinde 133 kişi virüsten hayatını kaybetti. İlk kez bir günde salgından ölenlerin sayısı 3 haneli rakamlara yükselirken toplam ölü sayısı 366'ya çıktı. İtalya'dan gelen son haber ise virüsün devlet görevlileri arasında yayıldığı yönünde. Kara Kuvvetleri Komutanı General Salvatore Farina da virüse yakalandı. Cumartesi günü iktidar ortağı Demokratik Parti lideri Nicola Zingaretti'nin virüse yakalandığı açıklanmıştı. İtalya virüsle sarsılırken isyanlar başladı. Modena kentindeki cezaevinde şiddetli bir isyan çıktı. Mahkumların, cezaevinde Kovid-19'a karşı önlem alınması talebiyle ayaklandığı öğrenildi. Ülkenin havayolu şirketi Alitalia da 9 Mart itibarıyla Milano'nun en büyük havalimanı Malpensa'daki tüm uçuş ve diğer faaliyetlerini durdurdu. Papa da virüs korkusuyla pazar duasını alışılageldiği gibi çalışma ofisinin penceresine çıkarak yapmak yerine canlı yayınla gerçekleştirdi.