Türkiye'nin korona haritası! Balıkesir mucizeyi gerçekleştirdi işte il il Covid-19 hasta sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Günlük koronavirüs tablosuna semptom göstermeyen pozitif vakaları almıyoruz" açıklamasının ardından başlayan "Türkiye'de gerçek koronavirüslü vaka sayısı kaç tartışması sürüyor. lığı’nın 21-27 Eylül tarihlerini içeren haftalık Covid-19 raporuna göre, İstanbul hasta sayısında ilk sırada yer aldı. İstanbul’u bin 156 kişi ile Güneydoğu Anadolu bölgesi takip etti. En düşük il ise Balıkesir oldu.