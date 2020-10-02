Türkiye'nin korona haritası! Balıkesir mucizeyi gerçekleştirdi işte il il Covid-19 hasta sayısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasının ardından koronavirüslü hasta sayısı tartışması sürüyor. Sağlık Bakanlığı’nın 21-27 Eylül tarihli Covid-19 raporuna göre, İstanbul hasta sayısında ilk sırada yer aldı. Hasta sayısı en düşük il ise Balıkesir oldu. Balıkesir yaz aylarında en fazla vaka sayısı olan ilk 5 il arasındaydı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Günlük koronavirüs tablosuna semptom göstermeyen pozitif vakaları almıyoruz" açıklamasının ardından başlayan "Türkiye'de gerçek koronavirüslü vaka sayısı kaç tartışması sürüyor. lığı’nın 21-27 Eylül tarihlerini içeren haftalık Covid-19 raporuna göre, İstanbul hasta sayısında ilk sırada yer aldı. İstanbul’u bin 156 kişi ile Güneydoğu Anadolu bölgesi takip etti. En düşük il ise Balıkesir oldu.
Haftalık koronavirüs raporlarında daha önce vaka sayısını açıklayan bakanlık, yeni raporlarda vaka yerine hasta sayısı verilerini vermeye başladı. Son rapora göre, Türkiye’de ilk Covid-19 hastasının bildirildiği 11 Mart 2020 tarihinden itibaren laboratuvar tarafından onaylanmış toplam 315 bin 436 hasta Sağlık Bakanlığı’na bildirildi.
Haftalık rapora yansıyan detaylara göre hasta bilgileri şöyle:
- 100 bin kişiye düşen toplam hasta sayısı 379,3 olarak kayıtlara geçti.
- Son 7 gün içinde 100 bin kişiye düşen yeni Covid-19 hasta sayısı 13.9 olarak gerçekleşti.
- Bildirilen tüm hastaların yüzde 49’u kadın, yüzde 51’i erkek.
- Tüm hastaların yüzde 6.5’i (20 bin 539) 15 yaş ve altı çocuklardan, yüzde 14’ü (44 bin 117) 15-24 yaş aralığından oluşuyor.