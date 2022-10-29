Türkiye’nin konuştuğu Müge Anlı programında şok eden fotoğraf! 50 milyon TL dolandırıp estetik yaptırdı

"Benim asıl ortağım Tuba'dır" dedi. Tuba Hanım, İnce’nin bu sözleri karşısında çılgına döndü. Ben deli miyim, divane miyim bütün paramı sana göndereyim. Sen bana iş yapacağını inandırdın. Her gün para gönderdin geri aldın. Benim hesabımda şu an 1 TL bile yok. Sen nasıl vicdansız bir insansın. Nasıl ortağım diyebiliyorsun. Sen hiç utanmıyor musun? Ben senin nasıl ortağın olabiliyorum? Bunu kanıtla o zaman. Sen beni yalanlarınla ikna ettin. Şu anda ben mağdurum. Şu zaman göndereceğim, bu zaman göndereceğim diyorsun. Ne zaman gönderecektin?" dedi.