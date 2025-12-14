BIST 11.311
Türkiye'nin konuştuğu Asena Keskinci'nin dizideki sahneleri tartışma yarattı

HBO Max'in yerli yapımı 'Jasmine' dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Dizinin başrolünde Asena Keskinci yer alırken, sosyal medyada dizideki sahneler tartışılıyor.

HBO Max'te yer alan yerli yapım 'Jasmine' dizisi ilk bölümüyle cuma günü izleyiciyle buluştu.

Başrolünde Evrim Akın ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Asena Keskinci'nin yer aldığı yapımdaki sahneler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. 

HBO Max diziyi, "sağlık sorunlarıyla boğuşan Jasmine ile saplantılı kardeşi Tufan, hayatta kalma mücadelesi içinde karanlık ve tehlike dolu bir yola sürüklenir" ifadeleriyle özetledi.

Dizide hayati tehlike arz eden bir kalp rahatsızlığıyla boğuşan Yasemin'in zorlu yaşamını konu alınırken, organ nakli listesine girebilmek için çabalayan Yasemin'in en büyük destekçisi ise ona karşı sağlıksız bir takıntı besleyen üvey kardeşi Tufan.

