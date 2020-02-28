HABER /  DÜNYA

Türkiye'nin kararı sonrası Yunanistan sınıra asker yığıyor!

İDLİB 'de yaşanan olaylar sonrası ve Türkiye'nin göçmen kararının ardından Yunanistan harekete geçti.AFP'de yer verilen son dakika bilgisine göre Yunanistan sınırdaki güvenlik sayısını arttırmaya başladı.

Abone ol

Türkiye'nin, göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberini duyurmasının ardından göçmenler Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye akın etmeye başladı. Göçmenler, Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek istediklerini dile getirerek, sınır bölgesine yürüyor.

Yunanistan harekete geçti

AFP'de yer verilen son dakika bilgisine göre; Türkiye'nin göçmen kararının ardından Yunanistan sınırdaki güvenlik sayısını arttırmaya başladı. Yunan hükümetinin AB ve NATO yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdiği bildiriliyor.

Mülteci kafilesi lastik botlarla kıyıya ulaştı

İlk fotoğraflar Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan geldi. Mülteci kafilesi lastik botlarla kıyıya ulaştı. Öte yandan Yunanistan sınıra asker yığarak bölgedeki güvenlik kontrollerini sıklaştırdı. Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili Yunanistan AB ve NATO yetkilileriyle konuya ilişkin temas halinde olduğunu söyledi.

Göçmenler yunan adalarında karaya çıkmaya başladı

Reuters'ın geçtiği görüntülerde ise yola koyulan göçmenlerin Yunanistan'da karaya çıkmaya başladıkları gözler önüne seriliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İdlib şehitlerimizin isimleri belli oldu! Şehitlerin kimlikleri ve memleketleri Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İsrail'den şok açıklama! Onları Suriye'den çıkaracağız
NATO Türkiye'nin talebiyle olağanüstü toplandı
Mehmet Altan'ın mülteciler için kapıları açılması kararıyla ilgili paylaşımı olay oldu
Can Dündar'ın İdlib şehitleriyle ilgili tweeti tepki çekti
Rusya biz vurmadık dedi ama İngiliz basını bakın ne yazdı
Hulusi Akar'dan ilk açıklama: Rusya'nın haberi vardı ambulansları dahi vurdular
ÖNCEKİ HABERLER
Uzman Çavuş İbrahim Tüzel İdlib şehidinin haberi Mersin'e ulaştı
Fenerbahçe'de Alman ekolüne dönüş! Listede 3 hoca var
HDP'den İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan göçmen açıklaması
Sörloth bu kez attığı gollerle değil aldığı villa ile gündemde
Öğretmen ek ders ücretleri 2020 saat başına kaç para oldu?
Yorumlar 15 yorum