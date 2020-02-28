Türkiye'nin kararı sonrası Yunanistan sınıra asker yığıyor!

İDLİB 'de yaşanan olaylar sonrası ve Türkiye'nin göçmen kararının ardından Yunanistan harekete geçti.AFP'de yer verilen son dakika bilgisine göre Yunanistan sınırdaki güvenlik sayısını arttırmaya başladı.

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Türkiye'nin, göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberini duyurmasının ardından göçmenler Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye akın etmeye başladı. Göçmenler, Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek istediklerini dile getirerek, sınır bölgesine yürüyor.

Yunanistan harekete geçti

AFP'de yer verilen son dakika bilgisine göre; Türkiye'nin göçmen kararının ardından Yunanistan sınırdaki güvenlik sayısını arttırmaya başladı. Yunan hükümetinin AB ve NATO yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdiği bildiriliyor.

Mülteci kafilesi lastik botlarla kıyıya ulaştı

İlk fotoğraflar Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan geldi. Mülteci kafilesi lastik botlarla kıyıya ulaştı. Öte yandan Yunanistan sınıra asker yığarak bölgedeki güvenlik kontrollerini sıklaştırdı. Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili Yunanistan AB ve NATO yetkilileriyle konuya ilişkin temas halinde olduğunu söyledi.

Göçmenler yunan adalarında karaya çıkmaya başladı

Reuters'ın geçtiği görüntülerde ise yola koyulan göçmenlerin Yunanistan'da karaya çıkmaya başladıkları gözler önüne seriliyor.