Türkiye'nin kanını dondurmuşlardı! Palu Ailesi yeniden yargılanmaya başladı
Kocaeli’de Meryem Tahnal’ın öldürülmesi olayı ile ilgili haklarında verilen karar Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulan Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Tuncer Ustael, “Meryem’in ölmüş olduğunu gördüm, pardon öğrendim” dedi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesi hakkında yargılandıkları mahkemece verilen karar bozuldu.
Olayla ilgili süren soruşturmada kayıp Meryem Tahnal’ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul’da katıldıkları Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında gözaltına alınmıştı.
Kocaeli. 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Tuncer Ustael’in Meryem Tahnal'ı acı çektirerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 4 yıl hapis cezasına, ‘başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak, suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verilirken, İsa Palu, Havva Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael’e, ‘kasten öldürme suçuna iştirak etme’ suçundan 12’şer yıl hapis cezası, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçundan 1 yıl 6' şar ay Fatih Palu ise ‘kasten öldürme suçuna iştirak etme’ suçundan 8 yıl 4 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 81 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.
Palu ailesi tekrardan hakim karşısında
Verilen karar, Sakarya Bölge Mahkemesi 1. Ağır Ceza Dairesi tarafından, sanıkların tek avukat tarafından savunulmasının usule aykırı olduğu belirtilerek karar bozuldu. Sanıklar Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tuncer Ustael, Ayşe Palu, Emine ustael, Hava Palu, İsa Palu ve tutuksuz sanık Fatih Palu katıldı.