Türkiye'nin kanını dondurmuşlardı! Palu Ailesi yeniden yargılanmaya başladı

Olayla ilgili süren soruşturmada kayıp Meryem Tahnal’ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul’da katıldıkları Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında gözaltına alınmıştı.