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Türkiye’nin kaç tane savaş uçağı var? Hava gücü envanterimiz...

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Türkiye’nin kaç tane savaş uçağı var? Hava gücü envanterimiz...

Türkiye, savunma sanayiindeki atılımlar ve modernizasyon çalışmalarıyla hava gücünü her geçen yıl daha da güçlendiriyor. Milli Savunma Bakanlığı ve çeşitli açık kaynaklara göre Türk Hava Kuvvetleri'nin elindeki savaş uçağı sayısı ve tipi dikkat çekiyor.

Türkiye’nin kaç tane savaş uçağı var? Hava gücü envanterimiz... - Resim: 1

Türkiye'nin envanterindeki savaş uçakları dünya çapında dikkat çekiyor. 

İŞTE GÜNCEL SAVAŞ UÇAKLARI 

F-16 Fighting Falcon

 

Model: F-16C/D Block 30/40/50+

Adet: ~240 civarında aktif (en yaygın savaş uçağı)

Görev: Hava üstünlüğü, yer saldırısı, keşif

Durum: Modernizasyon süreci devam ediyor (Özgür Projesi ile ASELSAN aviyonikleri takılıyor)

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Türkiye’nin kaç tane savaş uçağı var? Hava gücü envanterimiz... - Resim: 2

F-4E 2020 Terminator

 Adet: ~40 civarında kaldı, aşamalı olarak emekli ediliyor

Görev: Yer saldırısı, bombardıman

Durum: Eski ama modernize edilmiş; hedef podlarıyla uyumlu

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Türkiye’nin kaç tane savaş uçağı var? Hava gücü envanterimiz... - Resim: 3

KAAN (Milli Muharip Uçak / TF-X)

 

Durum: Prototipi 2023’te tanıtıldı, ilk uçuşunu 2025’te yaptı

Görev: 5. nesil çok rollü savaş uçağı

İlk teslimat: 2028 hedefleniyor

Motor: İlk aşamada F110 (yerli motor çalışmaları da sürüyor)

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Türkiye’nin kaç tane savaş uçağı var? Hava gücü envanterimiz... - Resim: 4

Akıncı TİHA

 Tip: İnsansız taarruz hava aracı

Motor: Çift turboprop

Silahlar: SOM-J, MAM-L, Bozok, HGK/TGK gibi yerli mühimmatlarla uyumlu

Görev: Hava-yer, sinyal istihbaratı, elektronik harp

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