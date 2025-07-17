Türkiye’nin kaç tane savaş uçağı var? Hava gücü envanterimiz...
Türkiye, savunma sanayiindeki atılımlar ve modernizasyon çalışmalarıyla hava gücünü her geçen yıl daha da güçlendiriyor. Milli Savunma Bakanlığı ve çeşitli açık kaynaklara göre Türk Hava Kuvvetleri'nin elindeki savaş uçağı sayısı ve tipi dikkat çekiyor.
Türkiye'nin envanterindeki savaş uçakları dünya çapında dikkat çekiyor.
İŞTE GÜNCEL SAVAŞ UÇAKLARI
F-16 Fighting Falcon
Model: F-16C/D Block 30/40/50+
Adet: ~240 civarında aktif (en yaygın savaş uçağı)
Görev: Hava üstünlüğü, yer saldırısı, keşif
Durum: Modernizasyon süreci devam ediyor (Özgür Projesi ile ASELSAN aviyonikleri takılıyor)
F-4E 2020 Terminator
Adet: ~40 civarında kaldı, aşamalı olarak emekli ediliyor
Görev: Yer saldırısı, bombardıman
Durum: Eski ama modernize edilmiş; hedef podlarıyla uyumlu
KAAN (Milli Muharip Uçak / TF-X)
Durum: Prototipi 2023’te tanıtıldı, ilk uçuşunu 2025’te yaptı
Görev: 5. nesil çok rollü savaş uçağı
İlk teslimat: 2028 hedefleniyor
Motor: İlk aşamada F110 (yerli motor çalışmaları da sürüyor)
Akıncı TİHA
Tip: İnsansız taarruz hava aracı
Motor: Çift turboprop
Silahlar: SOM-J, MAM-L, Bozok, HGK/TGK gibi yerli mühimmatlarla uyumlu
Görev: Hava-yer, sinyal istihbaratı, elektronik harp