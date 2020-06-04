Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözlem uydusu İmece'nin son montajı yapıldı
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı, Mustafa Varank, Hulusi Akar ve Adil Karaismailoğlu tarafından yapıldı.
İmece ile Türkiye'nin sivil ve askeri yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasına yönelik önemli bir adım atılmış oldu. Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusunun gelecek yıl uzaya fırlatılması planlanıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE’nin son montajını yaptı.
İMECE’yi yapılacak testlere hazır hale getiren Bakanlar, uydunun fırlatılacağı tarihe kadar olan süreçler hakkında bilgi aldı.
Sivil ve askeri ihtiyaçlar karşılanacak
Ocak 2017 tarihinde başlatılan İMECE Projesi ile, Türkiye’nin askeri ve sivil yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını karşılamak üzere metre altı çözünürlüklü İMECE Yer Gözlem Uydusunun geliştirilmesi amaçlandı. Azami ölçüde yerli ve milli imkanlar kullanılarak geliştirilen metre altı kameranın uydu platformunda kullanılması ile birlikte Türkiye’nin sivil ve askeri yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasına yönelik önemli bir adım atılmış oldu. Proje kapsamında Yüksek Çözünürlüklü Elektro-Optik Kamera’ya ek olarak, kritik ekipmanlar, yazılımlar ve ilgili teknolojiler milli imkanlarla geliştiriliyor.