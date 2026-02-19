Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı yerli silahıyla göreve başladı

ULAQ, SARSILMAZ iştiraki BEST DEFENCE tarafından geliştirilen 12,7 mm marin tip UKSS ile göreve başladı.

Türk savunma sanayisi, bu proje örneğinde olduğu gibi kamu ve özel sektör arasındaki stratejik iş birlikleriyle yeni bir boyut kazanıyor. Kara platformlarında elde ettiği operasyonel tecrübeyi deniz ortamına uyarlayan BEST DEFENCE, marin tip UKSS çözümleriyle Türk deniz platformlarının etkinliğini artırıyor.

Sistemin merkezinde, deniz koşullarına özel geliştirilen SAR 127 MT silahı bulunuyor. Aynı sistem 7,62 mm silahlarla da uyumlu çalışabiliyor. Beşik üstü atış ve kurma mekanizması sayesinde farklı silah konfigürasyonlarına hızlı şekilde adapte olabiliyor.

12,7 mm mühimmat için 500, 7,62 mm mühimmat için 1000 mermi kapasitesine sahip sistem, kompakt yapısı sayesinde hem yeni inşa edilen platformlara hem de mevcut deniz araçlarına kolaylıkla entegre edilebiliyor.