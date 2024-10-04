Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru TEI-TF6000, TEKNOFEST Adana'da sergileniyor

"TF6000 motorunun kendisini TEKNOFEST Adana'ya getirdik"

TEI aynı zamanda TEKNOFEST kapsamındaki Jet Motor Tasarım Yarışması'nın yürütücülüğünü yapıyor. Mahmut Akşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl TEKNOFEST'te yeni bir şeyi ziyaretçilerle buluşturmaya çalıştıklarını belirterek, daha önce plastik modelini sergiledikleri TF6000 motorunun bu yıl kendisini TEKNOFEST Adana'ya getirdiklerini söyledi.