Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru TEI-TF6000, TEKNOFEST Adana'da sergileniyor
TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Akşit, her yıl TEKNOFEST'te yeni bir şeyi ziyaretçilerle buluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Daha önce plastik modelini sergilediğimiz TF6000 motorunun bu yıl kendisini TEKNOFEST Adana'ya getirdik." dedi.
Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.
TEKNOFEST'in paydaşları arasında yer alan TEI, geliştirdiği milli uçak motorlarını ziyaretçilere tanıtıyor. TEI'nin standında sergilenen motorlar arasında, Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru TEI-TF6000, Türkiye'nin ilk yerli helikopter motoru T700-TEI-701D, Türkiye'nin ilk milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170, Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, Türkiye'nin en güçlü milli havacılık motoru TEI-TF10000 yer alıyor.
Stantta ayrıca Airbus A320 ve Boeing 737 uçaklarına güç veren leap motorunun TEI'de üretilen parçaları da sergileniyor. Katmanlı imalat parçaları da ziyaretçilere tanıtılanlar arasında.
"TF6000 motorunun kendisini TEKNOFEST Adana'ya getirdik"
TEI aynı zamanda TEKNOFEST kapsamındaki Jet Motor Tasarım Yarışması'nın yürütücülüğünü yapıyor. Mahmut Akşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl TEKNOFEST'te yeni bir şeyi ziyaretçilerle buluşturmaya çalıştıklarını belirterek, daha önce plastik modelini sergiledikleri TF6000 motorunun bu yıl kendisini TEKNOFEST Adana'ya getirdiklerini söyledi.