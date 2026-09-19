Türkiye'nin gururu THY, 2026 Skytrax Ödülleri'nde dünyanın en iyi 5'inci havayolu seçildi

İngiltere merkezli küresel havacılık otoritesi Skytrax'in Londra'daki Langham Hotel'de gerçekleştirdiği 2026 Dünya Havayolu Ödülleri'nin sahipleri, milyonlarca yolcunun katıldığı kapsamlı memnuniyet anketleri sonucunda düzenlenen törenle açıklandı.

ZİRVE SİNGAPORE AİRLİNES’IN

NTV'nin haberine göre Singapore Airlines, ödül tarihinin 25 yıllık geçmişinde altıncı kez "Dünyanın En İyi Havayolu" unvanına layık görüldü. Şirket, genel klasmandaki birinciliğinin yanı sıra ekonomi sınıfı ve ekonomi sınıfı ikram hizmetleri kategorilerinde de ilk sırada yer aldı.

Geçen yılın birincisi Qatar Airways bu yıl ikinci sıraya gerilerken, listenin üçüncü sırasında Cathay Pacific Airways, dördüncü sırasında ise All Nippon Airways (ANA) yer aldı.

TÜRK HAVA YOLLARI AVRUPA’DA BİRİNCİ, DÜNYADA BEŞİNCİ

Türk Hava Yolları (THY), küresel sıralamada beşinci sıraya yerleşerek dünyanın en yüksek puan alan havayollarından biri oldu. THY bu sonuçla aynı zamanda "Avrupa'nın En İyi Havayolu" unvanını elde etti. Altıncı sırada Emirates yer alırken; ilk 10'u sırasıyla Air France, Hainan Airlines, Japan Airlines ve Korean Air tamamladı.

BÖLGELERİNE GÖRE ÖNE ÇIKAN ŞİRKETLER

Bölgesel değerlendirmelerde Avrupa'da THY ilk sırayı alırken; Asya'da Bangkok Airways, Afrika'da Ethiopian Airlines, Güney Amerika'da LATAM ve Kuzey Amerika'da Air Canada kendi bölgelerinin en iyileri seçildi. Düşük maliyetli havayolları kategorisinde ise birinci sırayı AirAsia aldı.

ÖZEL KATEGORİLERDE ÖDÜL ALANLAR

Farklı hizmet alanlarında verilen ödüllerde Qatar Airways; Orta Doğu’nun en iyisi seçilmesinin yanı sıra en iyi business class, uçak içi Wi-Fi ve business class lounge ödüllerine kazandı. Cathay Pacific en iyi kabin ekibi ve first class lounge, Air France en iyi first class, EVA Air ise en iyi premium ekonomi kategorilerinde birinci oldu.

2026 Skytrax Dünyanın En İyi 10 Havayolu:

1. Singapore Airlines

2.Qatar Airways

3. Cathay Pacific Airways

4. All Nippon Airways (ANA)

5. Turkish Airlines (THY)

6. Emirates

7. Air France

8. Hainan Airlines

9. Japan Airlines

10. Korean Air