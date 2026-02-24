Türkiye'nin en zengin kadını listesi değişti! İlk sıradaki isim bakın kaçıncı sıraya geriledi...
Forbes Türkiyenin en zengin kadınları listesini güncelledi. Listenin ilk sırasında yer alan isin bu yıl gerileme yaşadı ve yerine gelen isim şaşırttı. İşte İpek Kıraç'ın gerilemesi sonrası Türkiyenin en zengin kadınları listesinin ilk sırasındaki isim...
Forbes'un güncel milyarderler listesinde Türkiye'nin en zengin kadını unvanı el değiştirdi. İpek Kıraç'ın servetinde yaklaşık 700 milyon dolarlık gerileme yaşanırken, zirveye Semahat Sevim Arsel yükseldi.
ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes'un yayımladığı güncel milyarderler listesinde Türkiye'den isimlerin sıralaması değişti.
Uzun süredir "Türkiye'nin en zengin kadını" unvanını taşıyan İpek Kıraç'ın servetinde dikkat çeken bir düşüş yaşandı.
İPEK KIRAÇ'IN SERVESİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan İpek Kıraç'ın serveti 3,1 milyar dolardan 2,4 milyar dolara geriledi. Böylece yaklaşık 700 milyon dolarlık kayıp kayıtlara geçti.
ZİRVE EL DEĞİŞTİ
Şubat ortasında yapılan güncellemeyle birlikte "Türkiye'nin en zengin kadını" unvanı da el değiştirdi.