Türkiye'nin en zengin kadını listesi değişti! İlk sıradaki isim bakın kaçıncı sıraya geriledi...

Uzun süredir "Türkiye'nin en zengin kadını" unvanını taşıyan İpek Kıraç'ın servetinde dikkat çeken bir düşüş yaşandı.

İPEK KIRAÇ'IN SERVESİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan İpek Kıraç'ın serveti 3,1 milyar dolardan 2,4 milyar dolara geriledi. Böylece yaklaşık 700 milyon dolarlık kayıp kayıtlara geçti.