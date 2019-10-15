Türkiye'nin en yaşlı ağacı! Hasat yapıldı

Hasat sonrası konuşan Vali Deniz, “Zeytin hasadı için buradayız. Dile kolay bin 657 yaşındaki bir ağaçtan zeytin topladık. Bu hasadı anlamlı kılmak arzusundaydık. Gerçekten bin 657 yaşındaki ağaçtan zeytinleri topladık. Zeytin demek, bereket demek, sağlık demek, şifa demek. Onun için bütün vatandaşlarımızdan özellikle arzu ediyoruz. Akdeniz ülkelerinde kişi başı zeytinyağı tüketimi bizim kat kat fazlamız. Sağlıklı bu besini bizim mutlaka kullanmamız lazım. Zeytin bir şifa kaynağı. Lezzetine alışan zaten asla bir daha bırakamaz. Manisa’da zeytin üreten en önemli illerimizden bir tanesi. 22 milyon zeytin ağacımız var. Sofralık zeytinde birinci sıradayız. Yağlık zeytin de ise ikinci sıradayız. Ben çiftçilerimize bereketli, güzel ve kazançlı bir hasat dönemi diliyorum” dedi.