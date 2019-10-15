Türkiye'nin en yaşlı ağacı! Hasat yapıldı
MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde dünyada üçüncü, Türkiye’de ise en yaşlı zeytin ağacı olarak bilinen bin 657 yaşındaki zeytin ağacının hasadını Manisa Valisi Ahmet Deniz tarafından yapıldı.
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Bakır Mahallesi'nde, 'Edremit', 'Gemlik', 'Uslu' ve 'Aydın Memecik' olmak üzere 4 çeşit zeytin vermeye devam eden bin 657 yaşındaki zeytin ağacından elleriyle zeytin topladı.
Merdivene çıkarak topladığı zeytinleri sepete koyan Vali Deniz, yaklaşık yarım saat ağaç üzerinde kalarak hasat yaptı.
Hasat sonrası konuşan Vali Deniz, “Zeytin hasadı için buradayız. Dile kolay bin 657 yaşındaki bir ağaçtan zeytin topladık. Bu hasadı anlamlı kılmak arzusundaydık. Gerçekten bin 657 yaşındaki ağaçtan zeytinleri topladık. Zeytin demek, bereket demek, sağlık demek, şifa demek. Onun için bütün vatandaşlarımızdan özellikle arzu ediyoruz. Akdeniz ülkelerinde kişi başı zeytinyağı tüketimi bizim kat kat fazlamız. Sağlıklı bu besini bizim mutlaka kullanmamız lazım. Zeytin bir şifa kaynağı. Lezzetine alışan zaten asla bir daha bırakamaz. Manisa’da zeytin üreten en önemli illerimizden bir tanesi. 22 milyon zeytin ağacımız var. Sofralık zeytinde birinci sıradayız. Yağlık zeytin de ise ikinci sıradayız. Ben çiftçilerimize bereketli, güzel ve kazançlı bir hasat dönemi diliyorum” dedi.
Vali Ahmet Deniz, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kadın çiftçilere çiçek dağıttı ve bir süre sohbet etti.