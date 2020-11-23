Türkiye'nin en uzun nehri alarm veriyor! Sivas'ta adacıklar oluştu

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçerek Karadeniz'e dökülen 1355 kilometrelik mesafesi ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta kuraklık nedeniyle debisinde gözle görülür şekilde düşüş yaşanıyor.