Türkiye'nin en uzun nehri alarm veriyor! Sivas'ta adacıklar oluştu
TÜRKİYE'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen kesiminde yeterince yağışın olmaması ve kuraklık nedeniyle su seviyesi gözle görülür düzeyde düştü.
İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçerek Karadeniz'e dökülen 1355 kilometrelik mesafesi ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta kuraklık nedeniyle debisinde gözle görülür şekilde düşüş yaşanıyor.
Kızılırmak üzerinde kurulu olan ve kent merkezinin Karşıyaka ve Esenyurt mahalleleri ile bağlantısını sağlayan tarihi Kesik Köprü civarında suyun azalması nedeniyle nehir yatağında adacıklar oluştu.
Son yıllarda yağmur ve kar yağışının azalması ve çiftçilerin tarım arazilerini düzensiz sulamaları nedeniyle debide düşüş yaşandığı belirtiliyor.
Bugünlerde suyu iyice çekilen Kızılırmak dron ile havadan görüntülendi.