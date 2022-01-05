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Türkiye'nin en ucuz aracının fiyatını duyan inanamadı! Citroen yok artık dedirtti: 100 bin TL'nin altında

Türkiye'nin en ucuz aracının fiyatını duyan inanamadı! Citroen yok artık dedirtti: 100 bin TL'nin altında

Sıfır araç fiyatları cepleri yakarken piyasa önemli bir pazara sahip olan dev otomobil markası Citroen'den sektörde dengeleri değiştirecek hamle geldi.

Türkiye'nin en ucuz aracının fiyatını duyan inanamadı! Citroen yok artık dedirtti: 100 bin TL'nin altında

Dolar kurunun 18 TL’ye çıkması sonrasında ise aniden düşmesiyle birlikte otomotiv sektöründeki fiyatlar iyice çıkılmaz bir hal aldı. Peş peşe zam yapan markalar yeniden fiyatlarını indirmeye başladı. 

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Türkiye'nin en ucuz aracının fiyatını duyan inanamadı! Citroen yok artık dedirtti: 100 bin TL'nin altında

İndirim sadece birkaç marka için geçerli oldu. Birkaç model dışında fiyatları indiren çok marka olmadı.

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Türkiye'nin en ucuz aracının fiyatını duyan inanamadı! Citroen yok artık dedirtti: 100 bin TL'nin altında

Sıfır otomobil piyasasında fiyatların artışıyla birlikte satışların da durma noktasına geldi. Durum ikinci el araç piyasasında da aynı şekilde.

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Türkiye'nin en ucuz aracının fiyatını duyan inanamadı! Citroen yok artık dedirtti: 100 bin TL'nin altında

Bu arada otomobil bayilerinde de artık sıfır araç bulmak neredeyse imkansız. Otomobil almak isteyenler uzun bir süre beklemek zorunda kalacak. Fiyatlar ise güncel liste üzerinden değerlendirilecek.

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