Türkiye'nin en soğuk ili oldu! Termometreler -39,7 dereceyi gösterdi
|
Ardahan'ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilere göre, günün Göle'yi, Sivas'ın Altınyayla ilçesi takip etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Göle'yi sıfırın altında 33,8 dereceyle Sivas'ın Altınyayla ilçesi, 33,2 dereceyle de yine Göle'nin Yavuzlar köyü takip etti.
Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle yoğun buzlanma ve kırağı oluştu.Ev, araba ve iş yerlerinin camları buz tuttu, yollar adeta buz pistine dönüştü.
