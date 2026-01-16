Türkiye'nin en seksi kadını olmuştu! Zeynep Bastık'tan muhteşem kareler...
Türkiye'nin en sevilen kadın seslerinden biri olan Zeynep Bastık yeni kareleri ile gündeme bomba gibi oturdu. Sevilen şarkıcı geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin en seksi kadını seçilmişti. Verdiği pozlar ünlü ismin bu dereceyi alışını doğrular nitelikte. İşte Zeynep Bastık'tan olay kareler...
Geçtiğimiz yıl 'En seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık, katıldığı törende "Yılın Stil Sahibi Müzisyeni" ödülünü aldı. Siyah, dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi sosyal medyada gündem olurken, takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.
Zeynep Bastık, konser maratonunu sürdürürken bu kez aldığı ödülle gündeme geldi. Pop müziğin sevilen ismi, katıldığı törende "Yılın Stil Sahibi Müzisyeni Ödülü"ne layık görüldü.
YILIN STİL SAHİBİ MÜZİSYENİ SEÇİLDİ
Geçtiğimiz yıl Serkay Tütüncü ile yaşadığı ilişkiyle de adından söz ettiren Bastık, bu kez stil ödülüyle öne çıktı.
Bastık'ın geçtiğimiz yıl "En seksi Türk kadını" seçildiği de hatırlatıldı.