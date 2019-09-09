Türkiye'nin en mutlu insanları bu ilde yaşıyor! İstanbul kaçıncı sırada
TÜRKİYE'nin en mutsuz insanları bu ilde yaşıyor. Mutluluk endeksi zaman zaman araştırmalara konu oluyor. İşte Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz ili.
Şehirlerin büyüklüğüne göre yaşam şartları zorlaşsa da insanoğlu yine de büyük şehirlerden vazgeçemiyor. Trafik, betonlaşma, yoğunluk, kalabalık insanın duygularını olumsuz etkiliyor. Bu minvalde en çok merak ettiğimiz konu hangi şehirde daha mutlu olabilirim. İşte en mutlu şehir.
180
Isparta
Mutsuzların il nüfusuna oranı: 5,55
280
Bolu
Mutsuzların il nüfusuna oranı: 5,62
380
Bilecik
Mutsuzların il nüfusuna oranı: 5,78
480