Türkiye'nin en güzel genç kızı ve genç erkeği seçildi Fashion TV güzelleri bakın kimler

Yaklaşık bin kişinin başvuru yaptığı adaylar arasından seçilen yirmi erkek yirmi kadın yarışmacı "Miss And Mr Fashion TV 2020 Turkey" yarışmasında birinci olabilmek için ter döktüler. Bir haftalık kampın ardından önceki gece lüks bir otelde yapılan final gecesinde otuz kişilik jüri önüne çıkan kırk genç podyumda modellik yeteneklerini sergileyerek güzellikleri ile jüriye etkilemeye çalıştılar.