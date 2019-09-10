Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü! Ne Müge Anlı ne Tarkan bakın birinci kim çıktı
TÜRKİYE'nin en güvenilir ünlüleri anket araştırmasında zirveye oturan isim en popüler isimleri solladı.
MediaCat ile Ipsos işbirliğinde gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi araştırmasının sonuçları şaşırtıcı oldu. Ipsos’un 23-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında hazırladığı anketin, Türkiye nüfusunu temsil eden 12 ilde 15-55 yaş arasındaki bin kişiyle yapıldı. Deneklere fotoğrafları gösterilen 80 ünlünün inandırıcılık ve güvenirlilik endeksini belirlemek için yeni bir parametre dahil edildi.
Celebrity Güven Endeksi’ne ilk kez dahil edilen ünlülerin sosyal medyada ne kadar konuşulduğu ve gündem oldukları bölümüne dair analizin özeti şu: Ağustos 2018-Ağustos 2019 arasında, ünlülerden Twitter’da en çok konuşulma hacmi yaratan kişi sürpriz bir isim oldu. İşte en çok konuşulan 5 kişi listesi:
5. sırada (en sonda) Beyazıt Öztürk var
24 bin 778
4. sırada Şener Şen var
64 bin 544