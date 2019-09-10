Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü! Ne Müge Anlı ne Tarkan bakın birinci kim çıktı

Celebrity Güven Endeksi’ne ilk kez dahil edilen ünlülerin sosyal medyada ne kadar konuşulduğu ve gündem oldukları bölümüne dair analizin özeti şu: Ağustos 2018-Ağustos 2019 arasında, ünlülerden Twitter’da en çok konuşulma hacmi yaratan kişi sürpriz bir isim oldu. İşte en çok konuşulan 5 kişi listesi: