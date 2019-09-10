Türkiye'nin en güvendiği ünlüler! Birinci ve beşinci sırada kimler var

Haluk Levent'in en güvenilir ünlü olmasındaki en önemli etkenin kurucusu olduğu AHBAP Platformu olduğu söylenebilir. Levent’in sosyal medyada yarattığı etkileşimde, başkanı olduğu AHBAP’la her gün birilerine yardım eli uzatması önem arz ediyor. Bu bağlamda sosyal medyada anılma hacmi en büyük olan ünlü 646 bin 363 rakamıyla Haluk Levent.