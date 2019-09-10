Türkiye'nin en güvendiği ünlüler! Birinci ve beşinci sırada kimler var
Ünlülerin sosyal medyada nasıl karşılık bulduklarına dair verilerle hesaplana Celebrity Güven Endeksi'ne göre Türkiye'nin en güvenilir 5 ünlü ismi sizleri şaşırtacak.
Ipsos’un 23-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında MediaCat için hazırladığı anket, Türkiye nüfusunu temsil eden 12 ilde 15-55 yaş arasındaki bin kişiyle yapıldı, deneklere fotoğrafları gösterilen 80 ünlünün inandırıcılık ve güvenirlilik endeksini belirlemek için yapılan çalışmaya yeni bir parametre dahil edildi.
Sonuç olarak Celebrity Güven Endeksi’ne ilk kez dahil edilen ünlülerin sosyal medyada ne kadar konuşulduğu ve gündem oldukları bölümüne dair analizin özetine göre Ağustos 2018-Ağustos 2019 arasında, ünlülerden Twitter’da en çok konuşulma hacmi yaratan kişi Haluk Levent.
Haluk Levent'in en güvenilir ünlü olmasındaki en önemli etkenin kurucusu olduğu AHBAP Platformu olduğu söylenebilir. Levent’in sosyal medyada yarattığı etkileşimde, başkanı olduğu AHBAP’la her gün birilerine yardım eli uzatması önem arz ediyor. Bu bağlamda sosyal medyada anılma hacmi en büyük olan ünlü 646 bin 363 rakamıyla Haluk Levent.
En güvenilen beş ünlünün sosyal medyada anılma hacmininde ikinci sırada ise 438 bin 872 rakamla ünlü pop yıldızı Tarkan yer alıyor.