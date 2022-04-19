Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri açıklandı! Zirvedeki ilçe bakın neresi oldu: Antalya Muğla Konya İstanbul İzmir Ankara listede
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bünyesindeki Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) yayınlandı. Rapora göre en gelişmiş ilçeler belli oldu.
Politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmalarından son olarak Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri tespit edildi.
İşte Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri...
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30. Denizli / Merkezefendi - 2,375
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29. İstanbul / Zeytinburnu - 2,382
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28. İstanbul / Bahçelievler - 2,423
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