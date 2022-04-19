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Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri açıklandı! Zirvedeki ilçe bakın neresi oldu: Antalya Muğla Konya İstanbul İzmir Ankara listede

Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri açıklandı! Zirvedeki ilçe bakın neresi oldu: Antalya Muğla Konya İstanbul İzmir Ankara listede

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bünyesindeki Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) yayınlandı. Rapora göre en gelişmiş ilçeler belli oldu.

Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri açıklandı! Zirvedeki ilçe bakın neresi oldu: Antalya Muğla Konya İstanbul İzmir Ankara listede

Politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki  illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmalarından son olarak Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri tespit edildi.

İşte Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri...

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Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri açıklandı! Zirvedeki ilçe bakın neresi oldu: Antalya Muğla Konya İstanbul İzmir Ankara listede

30. Denizli / Merkezefendi - 2,375

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Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri açıklandı! Zirvedeki ilçe bakın neresi oldu: Antalya Muğla Konya İstanbul İzmir Ankara listede

29. İstanbul / Zeytinburnu - 2,382

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Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri açıklandı! Zirvedeki ilçe bakın neresi oldu: Antalya Muğla Konya İstanbul İzmir Ankara listede

28. İstanbul / Bahçelievler - 2,423

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