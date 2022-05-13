Türkiye'nin en çok kullandığı emoji açıklandı! 75 ülkeyle aynı emojiyi kullanıyoruz
Dokuz milyondan fazla coğrafi etiketli tweet analiz edilerek ülkelere göre en popüler emojiler tespit edildi.
Duygularımızı ifade etmek için mesajlaşırken sık sık kullandığımız emojiler, neredeyse farklı bir dil haline geldi. Her geçen gün artan sayılarıyla hemen hemen her duygu ve düşünceyi ifade eden emojiler, son birkaç yıldır daha fazla kullanılmaya başlandı.
9 milyondan fazla coğrafi etiketli tweet analiz edilerek ülkelere göre en popüler emojiler belirlendi. Türkiye dahil olmak üzere 75 ülkede en çok kullanılan emoji ise aynı kaldı.
Crossword-Solver tarafından yapılan araştırmaya göre, ülkelerin en çok kullandığı emojiler belli oldu.
İşte en çok kullanılan emojiler...
ABD