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Türkiye'nin en çok kullandığı emoji açıklandı! 75 ülkeyle aynı emojiyi kullanıyoruz

Türkiye'nin en çok kullandığı emoji açıklandı! 75 ülkeyle aynı emojiyi kullanıyoruz

Dokuz milyondan fazla coğrafi etiketli tweet analiz edilerek ülkelere göre en popüler emojiler tespit edildi.

Türkiye'nin en çok kullandığı emoji açıklandı! 75 ülkeyle aynı emojiyi kullanıyoruz

Duygularımızı ifade etmek için mesajlaşırken sık sık kullandığımız emojiler, neredeyse farklı bir dil haline geldi. Her geçen gün artan sayılarıyla hemen hemen her duygu ve düşünceyi ifade eden emojiler, son birkaç yıldır daha fazla kullanılmaya başlandı.

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Türkiye'nin en çok kullandığı emoji açıklandı! 75 ülkeyle aynı emojiyi kullanıyoruz

9 milyondan fazla coğrafi etiketli tweet analiz edilerek ülkelere göre en popüler emojiler belirlendi. Türkiye dahil olmak üzere 75 ülkede en çok kullanılan emoji ise aynı kaldı.

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Türkiye'nin en çok kullandığı emoji açıklandı! 75 ülkeyle aynı emojiyi kullanıyoruz

Crossword-Solver tarafından yapılan araştırmaya göre, ülkelerin en çok kullandığı emojiler belli oldu.

İşte en çok kullanılan emojiler...

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Türkiye'nin en çok kullandığı emoji açıklandı! 75 ülkeyle aynı emojiyi kullanıyoruz

ABD

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