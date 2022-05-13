Türkiye'nin en çok kullandığı emoji açıklandı! 75 ülkeyle aynı emojiyi kullanıyoruz

Duygularımızı ifade etmek için mesajlaşırken sık sık kullandığımız emojiler, neredeyse farklı bir dil haline geldi. Her geçen gün artan sayılarıyla hemen hemen her duygu ve düşünceyi ifade eden emojiler, son birkaç yıldır daha fazla kullanılmaya başlandı.