Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi Yalova’da kuruluyor içerisinde farklı temalar olacak

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Metin Oral, yapılacak Millet Bahçesi hakkında bilgilendirmede bulundu. Başkan Oral, “Türkiye’de görseli en güzel bahçelerden birisi olacak. İçerisinde satış noktalarımız, kafeteryamız, sucul bitkilerle ilgili özel süs havuzumuz, AR-GE bölümümüz, laboratuvarlarımız, pazarlama yerlerimiz olmak üzere 40 dönüm üzerine kurulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçemiz olacak. Gölümüzün etrafında birbiriyle bütünleşmiş birçok proje bulunuyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçemiz projenin başlangıcı. Kuş Gözlem Noktamız ve Doğa Eğitim Merkezi’miz olacak, ardından yürüyüş yollarıyla Türkiye’nin ilk engelliye uyumlu kuş gözlem noktamıza geçebileceğiz. İçerisinde Hersekzade Ahmet Paşa Külliyemiz ile içinde Helenapolis Antik Kentimizin olduğu alan olacak. Bölgemizde 2 kilometrelik sahilimiz, plajımız bulunuyor. Orman içerisinden geçerek içerisinde botanik parkın olduğu Hersek Gölü ile bütünleşen bir proje silsilesi var burada” diye konuştu.