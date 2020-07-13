Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu! İlk 10'da bakın kimler var İSO açıkladı
İstanbul Sanayi Odası (İSO), 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması''na göre TÜPRAŞ, 87 milyar 949 milyon lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. İşte ilk 10 ve ilk 500 sıralaması...
İSO 500’teki kuruluşların ihracatı yüzde 2,4 artarken, katma değerdeki yüksek teknoloji yoğunluklu payı yüzde 6,9’a yükseldi. İstihdam yüzde 1, Ar-Ge harcamaları da yüzde 150’nin üzerinde arttı. Ancak finansman giderleri karlılıkta belirleyici olmayı sürdürürken, kaynak yapısındaki bozulma da devam etti ve toplam borçların payı 1,4 puan yükseldi.
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Orta-yüksek ve yüksek teknolojinin katma değerdeki payı ilk kez yüzde 30,4’e çıktı. Bunun savunma ve havacılık sanayi sektörlerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Bununla birlikte araştırma gösterdi ki; sanayici borçla yaşamak zorunda. Bu borcu çevirebilmek adına düşük faizlere ihtiyaç duyuyor. En büyük avantajımız; faizlerin düşük seviyede seyretmesi. Yüksek faizle mücadeleyi hafife almamalıyız.
İşte ilk 10 ve ilk 500 sıralaması
- Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş oldu. Lider Tüpraş'ın net satışları 87.9 milyar lira olarak gerçekleşti.
- Ford Otomotiv 37,1 milyar lirayla ikinci, Toyota Otomotiv 25,9 milyar lirayla üçüncü oldu. Renault 4'üncü sırada yer aldı. 24.6 milyar liralık satış yaptı.