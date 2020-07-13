Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu! İlk 10'da bakın kimler var İSO açıkladı

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Orta-yüksek ve yüksek teknolojinin katma değerdeki payı ilk kez yüzde 30,4’e çıktı. Bunun savunma ve havacılık sanayi sektörlerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Bununla birlikte araştırma gösterdi ki; sanayici borçla yaşamak zorunda. Bu borcu çevirebilmek adına düşük faizlere ihtiyaç duyuyor. En büyük avantajımız; faizlerin düşük seviyede seyretmesi. Yüksek faizle mücadeleyi hafife almamalıyız.