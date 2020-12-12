Türkiye'nin Covid-19 aşılama planı: Günde 450 bin aşı vurulacak! Kritik tarih 25 Aralık

Sağlık Bakanlığı, ilçe ilçe aşılama haritası hazırladığı öğrenilirken günde 450 bin kişinin aşılanacağı belirtildi. Aşılar ilk kimlere ve nasıl uygulanacak? Nasıl bir planlama yapıldı? işte merak edilen tüm detaylar...