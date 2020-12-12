Türkiye'nin Covid-19 aşılama planı: Günde 450 bin aşı vurulacak! Kritik tarih 25 Aralık
Koronavirüsle mücadele son hızla devam ederken Türkiye'nin aşılama programı da belli oldu. 10-15 günlük hazırlığın ardından aşılamanın 25 Aralık'ta başlaması planlanıyor.
Sağlık Bakanlığı, ilçe ilçe aşılama haritası hazırladığı öğrenilirken günde 450 bin kişinin aşılanacağı belirtildi. Aşılar ilk kimlere ve nasıl uygulanacak? Nasıl bir planlama yapıldı? işte merak edilen tüm detaylar...
Büyük bölümü tamamlanan çalışmalarda, önceliklerin belirlenmesinin yanı sıra, il ve ilçelere göre aşı haritası hazırlanıyor.
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın edindiği bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı’nda yürütülen, hükümet ve AK Parti’de yapılan toplantılarda paylaşılan bilgilere göre sistem şöyle işleyecek:
Hazırlıklar tamamlanmak üzere
Sağlık Bakanlığı, aşının nasıl taşınacağı, lojistiği, ilçelere kadar nasıl dağıtılacağı konusunda hazırlıkları tamamlamak üzere.