Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Manavgat'ta facia büyüyor! Adana, Mersin, Osmaniye yangınları sürüyor

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor... Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınamamışken, bu kez Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yanını çıktı... Bu da yetmezmiş gibi Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri ve Kırıkkale'deki birçok bölgede orman yangınları başladı. Birçok köy boşaltıldı... Yangınlarla mücadele sürüyor...

Abone ol

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir türlü kontrol altına alınamayan orman yangını devam ederken, komşu ilçe Akseki'de de büyük bir orman yangını başladı. Türkiye Manavgat'taki büyük felakete kilitlenmişken, 5 ayrı şehirde daha yangınlar başladı. Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri ve Kırıkkale'deki birçok bölgede yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün saat 12.05'te başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışıyor. Türkiye'yi dehşete düşüren felaket nedeniyle Yeniköy, Evrenseki, Bahçelievler ve Sarılar mahalleleri boşaltılırken, yangın yerleşim bölgelerine de sıçradı.

Birçok ev, sera, tarım alanı küle dönerken, çok sayıda hayvan da yangın nedeniyle öldü. Saatlerin ilerlemesiyle facianın boyutları gözler önüne serilirken, yangında hayatını kaybeden insan olmaması şimdilik tek sevindirici haber... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Antalyalı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yangın bölgesinde incelemelerde bulunuyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde de orman yangını başladı

Manavgat'taki felaket sürerken komşu ilçesi Akseki ilçesinde de orman yangını çıktı. Kepezbeleni Mahallesi'nde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdü ve Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar ulaştı.

Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.

MERSİN'DE İKİ İLÇEDE BİRDEN YANGIN ÇIKTI

Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgiye göre, Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri ve uçağıyla havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale edildi. Yangın nedeniyle, çevre mahallelerdeki bazı evler jandarma ekiplerinin koordinasyonunda tedbiren boşaltıldı.

Bozyazı ilçesinde, muz seralarının da bulunduğu Kötekler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteriyle havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale edildi. Bölgede etkili rüzgarla yangının Kömürlü Mahallesi'ne yaklaşması üzerine bazı evler tedbiren boşaltıldı.

Havanın kararmasıyla her iki yangına da helikopter ve uçakla müdahaleye ara verildi. Gece boyu karadan süren müdahale havanın aydınlanmasıyla havadan da yeniden başladı.

İki ilde 23 ayrı noktada yangın çıktı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Manavgat’taki yangını söndürme çalışmaları sürerken, Adana ve Osmaniye’de 23 ayrı noktada orman yangını çıktığını belirtti ve vatandaşları boşaltılan köylere yaklaşmamaları konusunda uyardı.

ADANA KOZAN'DA DA YANGIN ÇIKTI

Adana'nın Kozan ilçesinde dün saat 19.45 sıralarında Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edilmişti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Savruk Yaylası'nda ve çevredeki bazı mahallerdeki evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Adana Valisi Süleyman Elban, gece yarısı yaptığı açıklamada, Kozan ilçesinde çıkan orman yangın nedeniyle 5 köydeki vatandaşların tahliye edildiğini, 2 köyde ise tahliye için hazırlık yaptıklarını söyledi. Vali Elsan, poyraz nedeniyle yangının çok hızlı yayıldığını söyledi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan müdahale tekrar başladı.

OSMANİYE'DEKİ YANGIN DA SÜRÜYOR

Bir orman angını haberi de Osmaniye'den geldi. Merkeze bağlı Sarpınağzı köyündeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, yetkililere bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi.

2 noktada başlayan yangına havanın kararmasıyla havadan müdahale edilemezken, karadan kontrol altına alınmaya çalışıldı. Yangın nedeniyle Sarpınağzı köyündeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Evlerinden çıkan köylüler yol kenarlarında yangına müdahaleyi izledi.

KAYSERİ ALADAĞLAR MİLLİ PARKI YANIYOR

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar Milli Parkı'nda öğle saatlerinde Kapuzbaşı ve Ulupınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanının ziyaretçi tanıtım merkezi girişi yakınında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle Divrik Dağı'na doğru ilerleyen yangına müdahale için Kayseri ve çevre ilçelerden de takviye ekiplerin bölgeye gönderildi.

İlçeye gelen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

KIRIKKALE'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde çıkan yangında 10 dönümlük ormandaki ağaçlar zarar gördü. Uzunlar köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Kırıkkale, Balışeyh, Keskin ve Yahşihan belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.