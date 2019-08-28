Türkiye'nin birbirinden lezzetli tescilli yemekleri! Listede neler ver neler

Beyran

Bu lezzetin Gaziantep yöresine ait olduğunu belirtelim. Osmanlı mutfağında sıkça yapılan ve şifa dağıtan bir çorba olduğu bilinir. Adı çorba olsa da bazı yöre halkı bu lezzete sadece beyran der ve çorba olmadığı ifade eder. Bilinen en farklı özelliği ise; bolca acılı olması ve Antep kahvaltılarında tüketilmesidir. Gaziantep halkı beyran çorbasını tüketerek güne başlamayı sevmiş durumdadır.