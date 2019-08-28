Türkiye'nin birbirinden lezzetli tescilli yemekleri! Listede neler ver neler
GÜMÜŞHANE sironundan, Siirt perde pilavına kadar Türkiye'nin bir çok yerindeki yöresel yemekler coğrafi işaretle tescilleniyor. Listede bir çok yöreden iştah kabartan çok sayıda geleneksel yemekler bulunuyor.
Bir çok ilin kendine özgü yöresel yemekleri bulunuyor. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan bu enfes yemekler coğrafi işaretle tescillenmeye devam ediyor. Listede birçok yöresel yemek var.
İşte onlardan bazıları...
Beyran
Bu lezzetin Gaziantep yöresine ait olduğunu belirtelim. Osmanlı mutfağında sıkça yapılan ve şifa dağıtan bir çorba olduğu bilinir. Adı çorba olsa da bazı yöre halkı bu lezzete sadece beyran der ve çorba olmadığı ifade eder. Bilinen en farklı özelliği ise; bolca acılı olması ve Antep kahvaltılarında tüketilmesidir. Gaziantep halkı beyran çorbasını tüketerek güne başlamayı sevmiş durumdadır.
Diyarbakır burma kadayıf
Diyarbakır'ın yüzyıllık lezzeti ve sütlü, fıstıklı, cevizli, kaymaklı, peynirli, burma, düz, çubuk çeşitleriyle sunulan kadayıfın ünü il sınırlarını aşıyor.
Adana kebap
Adana mutfağının en meşhur hem de leziz yemeği alan Adana kebap Türkiye'nin vazgeçilmezleri arasında ilk 3'te yer alıyor. Adana'ya özgü, "Zırh" adı verilen, satıra benzer bir bıçak ile elde kıyılan parça etten yapılan bir kebap çeşidi olan Adana Kebap, diğer kebaplardan ayıran özelliği ise içerisinde kullanılan ettir. Yanında sumaklı soğan salatası ve enfes yağlı pide ile tüketilen Adana kebabını Türkiye gelen turistlerin de en çok beğendikleri yemekler arasında yer alıyor.