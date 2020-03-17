Türkiye'nin baba gibi adamsın dediği Fahrettin Koca TT oldu eşi ve çocukları kimdir?

Dünyayı saran koronavirüs illetinin ülkemize de sıçramasının ardından hepimiz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelecek haberlere kilitlendik. İlk vakadan beri vatandaşlarla her bilgiyi şeffaf olarak paylaşan ve bu taployu aylar öncesinden öngörüp, ciddi tedbir önlemleri olan Fahrettin Koca, vatandaşların gönlünü kazandı ve #BakanKocaBabaGibiAdamsın etiketiyle twitter'da TT oldu.