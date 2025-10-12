BIST 10.720
Türkiye'nin Ayakkabı devi konkordato ilan etti

Türkiye’nin köklü ayakkabı markalarından Yeşil Kundura’nın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı’nın kurduğu HK Kundura mali sıkıntıya girerek konkordato talebinde bulundu.

Türkiye'nin en eski ayakkabı markalarından Yeşil Kundura'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı'nın isim ve soy isminin baş harflerinden oluşan HK Kundura iflasın eşiğinde.

Edinilen bilgiye göre yıl içerisinde yeni adıyla faaliyetine devam eden şirket, girdiği mali darboğazı aşamayarak konkordato talebinde bulundu.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini kabul ederek geçici mühlet kararı verdi.

Temmuz ayındaki üç aylık geçici mühletin ardından iki ay daha iflas koruması alan şirketin bir sonraki duruşması Aralık 2025'te görülecek.

YEŞİL KUNDURA KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ

Çeşitli illerde onlarca franchise mağazası bulunan Yeşil Kundura, 2018'de yaşadığı mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etmişti.

Mahkeme şirkete yönelik yeni haciz uygulanmasını yasaklamıştı.

Şirket, 2023 Aralık ayında konkordato sürecini tamamlayarak mali yapısını düzeltmişti.

Yeşil Kundura'nın temelleri 1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından küçük bir atölyede atılmıştı.

