Türkiye’nin 81 ilinin plaka kodları belli! 01’den 81’e hangi plaka hangi şehre ait?
“01 hangi ilin plakası?”, “34 nerenin plakası?”, “81 hangi şehir?” gibi sorgular araç plakalarında sıkça araştırılıyor. Türkiye’de illere verilen 01-81 arasındaki plaka kodları Adana’dan Düzce’ye kadar uzanıyor. İstanbul 34, Ankara 06, İzmir 35, Bursa 16, Antalya ise 07 plaka kodunu kullanıyor.
Türkiye’de araç plakalarının ilk iki hanesi aracın kayıtlı olduğu ilin plaka kodunu gösteriyor. İl plaka kodları 01’den başlayarak 81’e kadar devam ediyor.
Peki, hangi plaka hangi şehre ait? 01, 34, 35, 61 ve 81 nerenin plakası? İşte Türkiye’nin 81 ilinin plaka kodları tam listesi…
TÜRKİYE PLAKA KODLARI 01-81 TAM LİSTE
01 NERENİN PLAKASI?
01, Adana'nın plaka kodudur.
02 NERENİN PLAKASI?
02, Adıyaman'ın plaka kodudur.
03 NERENİN PLAKASI?
03, Afyonkarahisar'ın plaka kodudur.
04 NERENİN PLAKASI?
04, Ağrı'nın plaka kodudur.
05 NERENİN PLAKASI?
05, Amasya'nın plaka kodudur.
06 NERENİN PLAKASI?
06, Ankara'nın plaka kodudur.
07 NERENİN PLAKASI?
07, Antalya'nın plaka kodudur.
08 NERENİN PLAKASI?
08, Artvin'in plaka kodudur.
09 NERENİN PLAKASI?
09, Aydın'ın plaka kodudur.
10 NERENİN PLAKASI?
10, Balıkesir'in plaka kodudur.
11 NERENİN PLAKASI?
11, Bilecik'in plaka kodudur.
12 NERENİN PLAKASI?
12, Bingöl'ün plaka kodudur.
13 NERENİN PLAKASI?
13, Bitlis'in plaka kodudur.
14 NERENİN PLAKASI?
14, Bolu'nun plaka kodudur.
15 NERENİN PLAKASI?
15, Burdur'un plaka kodudur.
16 NERENİN PLAKASI?
16, Bursa'nın plaka kodudur.
17 NERENİN PLAKASI?
17, Çanakkale'nin plaka kodudur.
18 NERENİN PLAKASI?
18, Çankırı'nın plaka kodudur.
19 NERENİN PLAKASI?
19, Çorum'un plaka kodudur.
20 NERENİN PLAKASI?
20, Denizli'nin plaka kodudur.
21 NERENİN PLAKASI?
21, Diyarbakır'ın plaka kodudur.
22 NERENİN PLAKASI?
22, Edirne'nin plaka kodudur.
23 NERENİN PLAKASI?
23, Elazığ'ın plaka kodudur.
24 NERENİN PLAKASI?
24, Erzincan'ın plaka kodudur.
25 NERENİN PLAKASI?
25, Erzurum'un plaka kodudur.
26 NERENİN PLAKASI?
26, Eskişehir'in plaka kodudur.
27 NERENİN PLAKASI?
27, Gaziantep'in plaka kodudur.
28 NERENİN PLAKASI?
28, Giresun'un plaka kodudur.
29 NERENİN PLAKASI?
29, Gümüşhane'nin plaka kodudur.
30 NERENİN PLAKASI?
30, Hakkari'nin plaka kodudur.
31 NERENİN PLAKASI?
31, Hatay'ın plaka kodudur.
32 NERENİN PLAKASI?
32, Isparta'nın plaka kodudur.
33 NERENİN PLAKASI?
33, Mersin'in plaka kodudur.
34 NERENİN PLAKASI?
34, İstanbul'un plaka kodudur.
35 NERENİN PLAKASI?
35, İzmir'in plaka kodudur.
36 NERENİN PLAKASI?
36, Kars'ın plaka kodudur.
37 NERENİN PLAKASI?
37, Kastamonu'nun plaka kodudur.
38 NERENİN PLAKASI?
38, Kayseri'nin plaka kodudur.
39 NERENİN PLAKASI?
39, Kırklareli'nin plaka kodudur.
40 NERENİN PLAKASI?
40, Kırşehir'in plaka kodudur.
41 NERENİN PLAKASI?
41, Kocaeli'nin plaka kodudur.
42 NERENİN PLAKASI?
42, Konya'nın plaka kodudur.
43 NERENİN PLAKASI?
43, Kütahya'nın plaka kodudur.
44 NERENİN PLAKASI?
44, Malatya'nın plaka kodudur.
45 NERENİN PLAKASI?
45, Manisa'nın plaka kodudur.
46 NERENİN PLAKASI?
46, Kahramanmaraş'ın plaka kodudur.
47 NERENİN PLAKASI?
47, Mardin'in plaka kodudur.
48 NERENİN PLAKASI?
48, Muğla'nın plaka kodudur.
49 NERENİN PLAKASI?
49, Muş'un plaka kodudur.
50 NERENİN PLAKASI?
50, Nevşehir'in plaka kodudur.
51 NERENİN PLAKASI?
51, Niğde'nin plaka kodudur.
52 NERENİN PLAKASI?
52, Ordu'nun plaka kodudur.
53 NERENİN PLAKASI?
53, Rize'nin plaka kodudur.
54 NERENİN PLAKASI?
54, Sakarya'nın plaka kodudur.
55 NERENİN PLAKASI?
55, Samsun'un plaka kodudur.
56 NERENİN PLAKASI?
56, Siirt'in plaka kodudur.
57 NERENİN PLAKASI?
57, Sinop'un plaka kodudur.
58 NERENİN PLAKASI?
58, Sivas'ın plaka kodudur.
59 NERENİN PLAKASI?
59, Tekirdağ'ın plaka kodudur.
60 NERENİN PLAKASI?
60, Tokat'ın plaka kodudur.
61 NERENİN PLAKASI?
61, Trabzon'un plaka kodudur.
62 NERENİN PLAKASI?
62, Tunceli'nin plaka kodudur.
63 NERENİN PLAKASI?
63, Şanlıurfa'nın plaka kodudur.
64 NERENİN PLAKASI?
64, Uşak'ın plaka kodudur.
65 NERENİN PLAKASI?
65, Van'ın plaka kodudur.
66 NERENİN PLAKASI?
66, Yozgat'ın plaka kodudur.
67 NERENİN PLAKASI?
67, Zonguldak'ın plaka kodudur.
68 NERENİN PLAKASI?
68, Aksaray'ın plaka kodudur.
69 NERENİN PLAKASI?
69, Bayburt'un plaka kodudur.
70 NERENİN PLAKASI?
70, Karaman'ın plaka kodudur.
71 NERENİN PLAKASI?
71, Kırıkkale'nin plaka kodudur.
72 NERENİN PLAKASI?
72, Batman'ın plaka kodudur.
73 NERENİN PLAKASI?
73, Şırnak'ın plaka kodudur.
74 NERENİN PLAKASI?
74, Bartın'ın plaka kodudur.
75 NERENİN PLAKASI?
75, Ardahan'ın plaka kodudur.
76 NERENİN PLAKASI?
76, Iğdır'ın plaka kodudur.
77 NERENİN PLAKASI?
77, Yalova'nın plaka kodudur.
78 NERENİN PLAKASI?
78, Karabük'ün plaka kodudur.
79 NERENİN PLAKASI?
79, Kilis'in plaka kodudur.
80 NERENİN PLAKASI?
80, Osmaniye'nin plaka kodudur.
81 NERENİN PLAKASI?
81, Düzce'nin plaka kodudur.
34 NERENİN PLAKASI?
34 plaka kodu İstanbul’a aittir. Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da tescil edilen araçlarda 34 il kodu kullanılıyor.
06 NERENİN PLAKASI?
06 Ankara’nın plaka kodudur. Başkent Ankara’da kayıtlı araçların plakaları 06 ile başlıyor.
35 NERENİN PLAKASI?
35 plaka kodu İzmir’e aittir. İzmir’de tescil edilen araçların plakalarının ilk iki hanesinde 35 bulunuyor.
16 NERENİN PLAKASI?
16 plaka kodu Bursa’ya aittir. Bursa, Türkiye'de ilk oluşturulan il plaka kodu sisteminde 16 numarayı aldı.
61 NERENİN PLAKASI?
61 Trabzon’un plaka kodudur. Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon'da kayıtlı araçların plakaları 61 ile başlıyor.
81 NERENİN PLAKASI?
81 plaka kodu Düzce’ye aittir. Düzce’nin 1999 yılında il statüsü kazanmasının ardından Türkiye’nin il sayısı 81’e yükseldi ve şehre 81 plaka kodu verildi.
PLAKA KODLARI NASIL BELİRLENDİ?
Türkiye’de günümüzde kullanılan il plaka kodu sistemi 1962 yılında uygulanmaya başladı. O tarihte il statüsünde bulunan 67 şehir alfabetik sıraya göre 01-67 arasında numaralandırıldı. Daha sonraki yıllarda il statüsü kazanan şehirler ise sırasıyla 68’den 81’e kadar kod aldı. Bu nedenle 68 Aksaray, 69 Bayburt, 70 Karaman ve devamında 81 Düzce olarak sıralanıyor.