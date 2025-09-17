BIST 11.186
DOLAR 41,29
EURO 48,96
ALTIN 4.867,71
HABER /  EKONOMİ

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 240 baz puana indi

Anadolu Ajansı
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 240 baz puana inerek Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

