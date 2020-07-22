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Türkiye'den Yunanistan'a kıta sahanlığı tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan'ın maksimalist kıta sahanlığı iddiası hukuka ve mahkeme kararlarına aykırıdır" açıklaması yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a tepki gösteren bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamda, "Yunanistan'ın maksimalist kıta sahanlığı iddiası hukuka ve mahkeme kararlarına aykırıdır. Atina'ya diyalog çağrılarını yeniliyoruz ancak meşru hak ve çıkarlarımızı müdafaa edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. 

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