Türkiye'den tıbbi malzeme taşıyan 3 yardım tırı İran'a hareket etti

Türkiye'den İran'a gönderilen tıbbi yardım malzemesi yüklü 3 tır Van'dan yola çıktı.

Van'ın yanı sıra farklı illerdeki sağlık kuruluşlarından gönderilen ilaç, serum, sarf malzemeleri, tıbbi cihazlar, sedyeler ve oksijen tüpleri, Van İl Sağlık Müdürlüğü'nde kolilenerek tırlara yüklendi.

Daha sonra yola çıkan 3 yardım tırı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan İran'a geçecek.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, gazetecilere, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatlarıyla 3 tır tıbbi malzeme ve cihazların toplandığını söyledi.

Yardım tırlarının İran'da ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılmak üzere yola çıktığını belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Ülkemizin farklı hastanelerinden toplanan malzemelerin kontrolleri yapıldı. Sağlam şekilde karşı tarafa teslim edilmesini amaçladık. Gece gelen talimat doğrultusunda tırların bugün karşı tarafa geçirilmesi bizlere iletildi. Bu kapsamda müdürlüğümüzün ve hastanelerimizin çalışanları ile yöneticilerimiz, gece boyunca hummalı çalışma yürüterek tırları yükledi. Van'dan yola çıkan tırlar, Doğubayazıt'taki sınır kapısından İran'daki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere sevk edilecek. Temennimiz, bu savaşın tamamen sona ermesidir. Bu sürecin sona ermesi adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük öncülük yaptığını biliyoruz."

