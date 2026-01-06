Türkiye'den Suriye mesajı! Bakan Güler 'koşulsuz şartsız' deyip ilan etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK/YPG ve uzantılarına seslenerek, "Suriye dahil bulundukları tüm bölgelerde terör faaliyetlerine son vermeli ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidirler" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen "Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni"ne katıldı. Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları ve bakan yardımcıları da hazır bulundu. Bakan Güler, törende yaptığı konuşmada terörle mücadeleden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarılarına kadar önemli mesajlar verdi.

PKK/YPG'YE KOŞULSUZ SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Bakan Güler, PKK ve iltisaklı tüm grupların fesih kararı alması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Biz samimi olarak bu sürecin başarılı olmasını arzu ediyoruz. Ancak bunun için PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararı kapsamında Suriye dahil, bulundukları tüm bölgelerde derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidirler. Başta PKK/PYD/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

'TSK TÜRKİYE'NİN EN SAĞLAM DAYANAĞIDIR'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Büyük ve Güçlü Türkiye" vizyonunun en sağlam dayanağı olduğunu vurgulayan Güler, ordunun yüksek teknoloji ve operasyonel kabiliyetlerle caydırıcı bir güç olduğunu ifade etti. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin müşterek harekat anlayışı içinde uyumla görev yaptığını belirten Güler, "Kahraman Mehmetçik emsalsiz gayretleriyle terörü bitirme noktasına getirmiştir" dedi.

'KOMUTANLARA MADALYA TEVCİH EDİLDİ'

Törende, TSK'nın üstün hizmet anlayışını temsil eden komutanlara madalyaları takdim edildi. Bakan Güler, meslek hayatları boyunca özverili çalışmalar yürüten komutanları tebrik etti. Tören kapsamında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu "Şeref Madalyası" ile taltif edildi.

Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'a "Üstün Hizmet Madalyası" verildi.

SPORCULARIMIZ REKORLARA İMZA ATTI

Bakan Güler, askeri personelin sahadaki başarılarının yanı sıra spor alanında da 2025 yılında büyük başarılara imza attığını belirtti. Spor Gücü Komutanlığının uluslararası müsabakalarda rekorlar kırdığını hatırlatan Güler, "14'üncü Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Şampiyonası'nda toplamda 63 rekor kırılmış, takım olarak 231 kupa kazanılmıştır" bilgisini paylaştı. Atış, kick boks, modern pentatlon, güreş ve okçuluk gibi branşlarda kazanılan dünya şampiyonluklarına dikkat çekildi.

ASIL OLAN BAŞARIYI KORUMAKTIR

Konuşmasının sonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir" sözünü hatırlatan Bakan Güler, elde edilen başarıların korunması ve daha ileriye taşınması gerektiğini vurguladı. Güler sözlerini, şehitleri rahmetle anarak ve gazilere şükranlarını sunarak tamamladı.