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Türkiye'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Sağlık çalışanlarının korona virüsüne karşı gösterdikleri başarılı mücadeleden dolayı vatandaşlar, balkonlardan bir dakika alkış tuttu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (Kovid-19) karşı canla başla çalışan sağlık ekipleri vatandaşlar tarafından unutulmadı.

Virüsü ile başından beri mücadele eden sağlık çalışanları için tüm Türkiye'de vatandaşlar alkış tuttu.

Salgın nedeniyle sokağa çıkmayan halk, 21.00'da balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.

Bazı vatandaşlar dairelerinin ışığını söndürüp açarken bazı vatandaşlarda ıslık çaldı.

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