Türkiye'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (Kovid-19) karşı canla başla çalışan sağlık ekipleri vatandaşlar tarafından unutulmadı.

Virüsü ile başından beri mücadele eden sağlık çalışanları için tüm Türkiye'de vatandaşlar alkış tuttu.

Salgın nedeniyle sokağa çıkmayan halk, 21.00'da balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.

Bazı vatandaşlar dairelerinin ışığını söndürüp açarken bazı vatandaşlarda ıslık çaldı.