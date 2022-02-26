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Türkiye'den Rusya'ya flaş çağrı! Mevlüt Çavuşoğlu, Rus Bakan Lavrov ile görüştü

Türkiye'den Rusya'ya flaş çağrı! Mevlüt Çavuşoğlu, Rus Bakan Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü ve askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını belirtip, operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü. Görüşmede Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca arzu edilmesi halinde Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

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