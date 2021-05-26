Türkiye'den kartpostallık Süper Ay manzaraları
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Çiçek Kanlı Ay, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde güzel görüntüler oluşturdu.
Çok özel ve ender göksel bir olay olan Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması, İstanbul ve Ankara dahil Türkiye'nin çok sayıda şehrinde görüldü.
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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Çiçek Kanlı Ay, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gözlemlendi.
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Ankara, İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Türkiye'nin diğer şehirlerinden gelen kareler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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