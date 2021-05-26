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Türkiye'den kartpostallık Süper Ay manzaraları

Türkiye'den kartpostallık Süper Ay manzaraları

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Çiçek Kanlı Ay, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde güzel görüntüler oluşturdu.

Türkiye'den kartpostallık Süper Ay manzaraları

Çok özel ve ender göksel bir olay olan Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması, İstanbul ve Ankara dahil Türkiye'nin çok sayıda şehrinde görüldü.

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Türkiye'den kartpostallık Süper Ay manzaraları

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Çiçek Kanlı Ay, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gözlemlendi.

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Türkiye'den kartpostallık Süper Ay manzaraları

Ankara, İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Türkiye'nin diğer şehirlerinden gelen kareler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Türkiye'den kartpostallık Süper Ay manzaraları
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