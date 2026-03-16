DÜNYA

Türkiye'den İsrail'in kara harekatına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Lübnan'a kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a kara harekatı başlatmasıyla ilgili açıklama yaptı. "En güçlü biçimde kınıyoruz" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz.

Netanyahu hükümetinin soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını bu kez Lübnan'da hayata geçirmesi bölgede yeni bir insani felakete yol açacaktır.

Lübnan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu saldırılar karşısında Lübnan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

