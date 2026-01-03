Türkiye'den ilk tepki! ABD ordusu Venezuela'ya saldırmıştı...

ABD ordusu Venezuela'nın başkenti Caracas'ı bombaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı önce ABD'yi "soykırımcı" olmakla suçladı, daha sonra bu paylaşımını sildi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya askeri müdahale tehdidinde bulunduğu bir dönemde başkent Caracas'ta çok sayıda şiddetli patlama meydana geldi.

Venezuela televizyonu NTN24 tarafından yayınlanan görüntülerde, gece karanlığında patlamalar ve duman bulutları görülüyor. Bunların çoğunun, Venezuela Hava Kuvvetleri üssünün bulunduğu La Carlota bölgesinde meydana geldiği aktarılıyor. Bir başka televizyon kanalı VPITV'de ise şehrin üzerinde uçan helikopterler ekrana yansıdı.

Caracas yönetimi: ABD petrol yüzünden saldırıyor

Venezuela hükümetinden yapılan ilk açıklamada olay "ABD'nin bir saldırısı" olarak nitelendi. Yazılı açıklamada ABD'nin hedefinin "Venezuela petrolü ve mineralleri" olduğu iddia edildi. Saldırılar üzerine ülkede olağanüstü hâl (OHAL) ilan edildi.

CBC News Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs X hesabından, ismini açıklamadığı ABD'li yetkililere atıfla, "Başkan Trump Venezuela içindeki hedeflere saldırı emri verdi" mesajını paylaştı.

Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News haber kanalı yayınlarında olayı "ABD'nin saldırısı" olarak niteledi. Reuters haber ajansı da ABD'li isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberlerinde Washington'un saldırı emri verdiğini aktardı.

Bombardımandan saatler sonra ise Amerikan müdahalesini ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya sitesi Truth Social'dan yaptığı açıklama ile teyit etti.

Nicolas Maduro diyalog çağrısı yapmıştı

Trump, Venezuela yönetimini uyuşturucu çetelerini desteklemek ve ABD'ye uyuşturucu sokmakla suçluyordu. Amerikan donanması haftalardır, uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla Venezuela açıklarında kimliği belirsiz botları hedef alıyor. Bu saldırılarda şu ana dek 35 botun batırıldığı ve en az 115 kişinin öldürüldüğü değerlendiriliyor.

Amerikan donanması ayrıca Venezuela petrolünü taşıdığı iddiasıyla bazı tankerlere de el koymuştu.

ABD Başkanı, Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu "çete lideri" olarak nitelerken dün Maduro Washington ile müzakereye hazır olduğu açıklamasında bulunmuştu.

Dışişlerinden tepki gelmişti

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı önce tepki gösterdi, sonra mesajını sildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Cemil Ertem, X hesabından yaptığı paylaşımda Washington'u suçladı, Venezuela yönetimine destek verdi.

Ertem, "Soykırımcı ABD, Ortadoğu'da katil İsrail'le birlikte yaptığı emperyal haydutluğa Venezuela'ya saldırarak devam ediyor. Venezuela halkının ve Başkan Maduro'nun yanındayız! Bu haydutluk cezasız kalmamalı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın "Maduro'yu ele geçirdik" açıklamasından kısa süre sonra Cemil Ertem ABD'yi eleştirdiği paylaşımını sildi.

İran, Rusya ve AB'den tepki

İran Dışişleri Bakanlığı da "Venezuela'ya yönelik Amerikan saldırısını şiddetle kınadıklarını" bildirdi. Bakanlık açıklamasında, bunun Venezuela'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğu belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından da "Venezuela, yıkıcı bir dış müdahale olmadan kendi kaderini tayin edebilmelidir" açıklaması geldi. Moskova, müdahaleden ötürü ABD'ye tepki gösterdi.

Maduro'nun "meşru bir lider olmadığı" kaydedilen Avrupa Birliği (AB) açıklamasında ise "barışçıl geçiş" vurgusu yapıldı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, X hesabından, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulundu ve önceliklerinin Venezuela'daki Avrupa vatandaşlarının güvenliği olduğunu belirtti.