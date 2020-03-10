Türkiye'den giden kadında koronavirüs çıktı! Fahrettin Koca açıkladı tatil olabilir
TÜRKİYE'den giden bir kadında koronavirüs olduğuna dair son dakika haberi ABD'den geldi. 86 yaşındaki bir kadının Türkiye ziyareti sonrası yapılan Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. KKTC'de de bir Alman turistte corona virüs tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullardaki ara tatilin öne çekilebileceğini söyledi
Koronavirüsün (Kovid-19) bugün itibariyle dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 114 bin 458'e çıkarken ölü sayısı 4 bin 27 kişiye yükseldi. Türkiye'de corona virüs var mı yok mu tartışması sürerken korkutan haber bu kez ABD'den geldi. ABD'deki Maryland Eyaleti'nin Valisi Larry Hogan düzenlediği basın toplantısında kısa bir süre önce Türkiye’yi ziyaret eden 86 yaşındaki bir kadında Corona virüsü saptandığını bildirdi. Vali, yaşlı kadının hastanede tedavi altına alındığı bildirdi. Harford County’de yaşayan kadının sağlık durumu ile ilgili detay verilmedi. 3 Mart tarihinde THY'nin TK54 sefer sayılı uçağı ile İstanbul-Singapur uçuşunu yapan bir yolcuda da yapılan Corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Koronavirüs salgınına ilişkin bir son dakika haberi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldi.
KKTC'de koronavirüs çıktı okullar tatil edildi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu. 65 yaşındaki kadın turist hastaneye kaldırılırken, birlikte geldiği kafile Gazimağusa'daki otelde karantinaya alındı. Bu olay sonrasında Bakanlar Kurulu bugün koronovirüs gündemiyle acil olarak toplandı. KKTC'deki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi.
Ankara'ya acil iniş yapan uçaktakilerin son durumu
İran'dan uçakla Türkiye'ye getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle 25 Şubat'ta tedbiren gözlem altına alınanlardan iyi haberler var. Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Tıbbi Gözlem Kliniğinde Kovid-19 nedeniyle gözlem altında tutulan vatandaşların son testlerinin sonuçları da negatif çıktı. Tedbiren gözlem altında tutulan 65 kişi, test sonuçlarının negatif çıkmasının yanı sıra 14 günlük gözlem süresinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.
Türkiye'de iptaller başladı
Koronavirüs giderek Türkiye'nin etrafını kuşatırken, paneller, fuarlar ve spor etkinlikleri iptal edilmeye başlandı. Türkiye Kayak Federasyonu, 2020 faaliyet programında yer alan Erciyes, Palandöken ve Sarıkamış Kupası organizasyonlarını, koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal etti. Uluslararası Judo Federasyonu da Rusya, Gürcistan ve Türkiye'de düzenlenecek 3 büyük organizasyonun koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Konya'da 17-21 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Tarım Fuarı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle 2-6 Haziran'a ertelendi. Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında "Bando ve Tava Ciğer Festivali'' ertelendi