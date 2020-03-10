Türkiye'den giden kadında koronavirüs çıktı! Fahrettin Koca açıkladı tatil olabilir

Koronavirüsün (Kovid-19) bugün itibariyle dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 114 bin 458'e çıkarken ölü sayısı 4 bin 27 kişiye yükseldi. Türkiye'de corona virüs var mı yok mu tartışması sürerken korkutan haber bu kez ABD'den geldi. ABD'deki Maryland Eyaleti'nin Valisi Larry Hogan düzenlediği basın toplantısında kısa bir süre önce Türkiye’yi ziyaret eden 86 yaşındaki bir kadında Corona virüsü saptandığını bildirdi. Vali, yaşlı kadının hastanede tedavi altına alındığı bildirdi. Harford County’de yaşayan kadının sağlık durumu ile ilgili detay verilmedi. 3 Mart tarihinde THY'nin TK54 sefer sayılı uçağı ile İstanbul-Singapur uçuşunu yapan bir yolcuda da yapılan Corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Koronavirüs salgınına ilişkin bir son dakika haberi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldi.