Türkiye'den Çin kararı: 2 Ocak'tan itibaren vize kaldırıldı!

Türkiye, 2 Ocak'tan itibaren Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına vizeyi kaldırdı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 2/1/2026 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

2 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar 2 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. 

