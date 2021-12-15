Türkiye’deki tek örneği! Padişah taht kurmuştu: Sivas'ta son halini gören şaştı kaldı
SİVAS’ta bulunan ve Türkiye’de göl evleri türündeki yerleşim tarzının tek örneği olarak bilinen Pılır Höyüğü, definecilerin izinsiz kazıları sonucu delik deşik hale geldi.
Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölü, birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen gölün içerisinde bulunan Pılır Höyüğü ise oldukça dikkat çekiyor.
Göl evleri türündeki yerleşim tarzının ülkemizdeki tek örneği olarak bilinen höyüğün, yapılan araştırmalar sonucunda; Neolitik, Kalkolitik ve Tunç çağına dayandığı düşünülüyor.
Günümüzde ise göl evlerin izleri çıplak gözle görülemiyor. Göl evlere dair ilk kalıntılara 1944 yılında yapılan arkeolojik kazılarda rastlanıldı.
Milattan öncesine ait olduğu düşünülen göl evlerine ait kazı kalıntıları suyun altında bulunuyor. Yavuz Sultan Selim’in tahtını kurduğu yer olarak da bilinen Pılır Höyüğünün altında ise bir hazine olduğuna inanılıyor.