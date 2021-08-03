Türkiye'deki orman yangınları sürüyor! İşte il il son durum
Türkiye'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları yedinci günde devam ediyor. 6 ilde 11 noktadaki yangınlara müdahale sürüyor. Son olarak geçtiğimiz perşembe günü yanmaya başlayan Muğla Köyceğiz'de alevler tekrar şiddetlendi, bazı mahalleler boşaltıldı.
Türkiye'de pek çok noktada aynı anda başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele yedinci gününde de devam ediyor. Antalya'nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Bodrum ilçeleri ile Uşak ve Aydın'daki yangınlar sürüyor.
KÖYCEĞİZ'DE YANGIN TEKRAR ŞİDDETLENDİ
Köyceğiz ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü başlayan ve zaman zaman kontrol altına alınan yangın, bugün yeniden şiddetlendi. Yangın nedeniyle alevlerin yaklaştığı Çayhisar Mahallesi tahliye edildi. Pek çok kişi mahalleyi terk ederken, bazı kişiler ise kamyon ve kamyonetlere hayvanlarını yükleyerek bölgeden uzaklaşmaya başladı. Alevlerin tahliye edilen mahalleye ulaşması ile bazı ev ve ahırların yangından zarar gördüğü öğrenildi. Zaman zaman şiddetli esen rüzgar ile yangın büyürken, yangının Zeytinalanı ve Taşdibi Mahallelerini de tehdit ettiği öğrenildi. Köyceğiz'deki yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü öğrenildi.
AYDIN'DA ORMAN YANGINI
Aydın'ın Karacasu ilçesinin Alemler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını rüzgarın şiddeti ile büyüdü. Kısa sürede etkisini arttıran yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Son günlerde yaşanan orman yangınları sebebiyle teyakkuzda olan ekipler ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaştı. Rüzgar ile birlikte büyümeye başlayan orman yangını ile ilgili söndürme çalışmalarına başlandı.
DENİZLİ'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI
Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Pınarlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.