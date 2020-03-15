Türkiye'deki koronavirüslü sayısı 6'ya çıktı 5 bin 300 umreci için alarm verildi Diyanet uyardı
Sağlık Bakanı Faruk Koca, umreden dönen bir kişide koronavirüse rastlandığını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı "virüs bulaştırmak kul hakkına girer" uyarısı yaptı. Sağlık taramasından geçirilen umreciler karantinaya alınmak üzere 3 farklı öğrenci yurduna götürüldü.
Sağlık bakanı Fahrettin Koca, dün gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda umreden dönen bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Böylece Türkiye'de koronavirüslü hasta sayısı 6'ya çıkarken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan umreden dönenlere son dakika çağrısı geldi: "Umreden dönenler 14 gün kendini karantinaya alsın. Virüs bulaştırmak kul hakkına girer."
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Koronavirüslü sayısı 6'ya çıktı
Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez." dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden umreden dönen son 5 bin 300 vatandaşı uyardı. Erbaş, umreden dönen 5 bin 300 kişinin hem kendi sağlıkları hem de çevresindeki insanları korumak için 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiğini hatırlattı.
Bu bir kul hakkıdır
Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır." ifadelerini kullandı.