Türkiye'deki koronavirüslü hasta sayısı kaç oldu? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin son durumu canlı yayında açıkladı.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koranavirüs vakasının dün gece itibariyle 47'ye yükseldiğini ifade etmişti. Bugün ise vaka sayısının yükseldiği bilgisini paylaştı

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın virüslü hastalara ilişkin verdiği en son bilgiler ve Türkiye'deki son durum:

''90 gün direndiğimizi ifade etmiştim. Olayın Çin'de ortaya çıktıktan sonra sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz. Koronavirüsü bir pandemi senaryosunu öngörerek değerlendirdik. Nitekim çok geçmeden konu bu şekilde tanımlandı. İnsanlık bu tablonun içindeyken tüm dünyayla yoğun ilişkiler içinde olan Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkansızdı. 7 gün önce size ilk vakayı açıklamıştım.

Virüs solunum yolu üzerinden bulaşıyor. Temas, virüse aradığı fırsatı sunuyor. Kalabalık ortamlar en riskli yerler. Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor fakat hastalık tablosu nadiren görülüyor. Ölüme nedense rastlanmıyor. Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine göre değişebiliyor. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır.

Türkiye'deki koronavirüs kaynaklı ilk can kaybı

Geç saatlerde bulunmam özel bir durum nedeniyledir. Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum: Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın kişilerdenim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı.

Toplam hasta sayımız 98!

Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Pozitif kısmın büyük sonucu iyileşmeyle sonuçlanıyor. ''