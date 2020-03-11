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Türkiye'deki koronavirüs vakası İstanbul'da mı?

Didem Arslan Yılmaz'ın konuğu olan Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, açıklanan vakayı takip ettiklerini ancak bunun kamuoyuna aktarılmasının yanlış olduğunu söyledi. Yılmaz ise vakanın İstanbul'daki bir devlet hastanesinde olduğunu ileri sürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını açıklamasının ardından bu kez dikkatler vakanın hangi ilde olduğuna yöneldi.

Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı Programı'nda Koca'nın açıklamaları değerlendirilirken vakayla ilgili çeşitli iddialar bir kez daha gündeme geldi. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki önlemlerin yerinde olduğunu söylerken gelişmeleri takip ettiklerini anlattı.

İlk koronavirüs vakası İstanbul'da mı?

Programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz, koronovirüsün İstanbul'da olduğunu söyledi. Öztürk, açıklamasını doğrulatmaya çalışan Yılmaz'ı "öyle olduğu iddia ediliyor" cevabıyla geçiştirdi. Halkı paniğe sürüklemek gibi bir niyetlerinin olmadığını söyleyen Yılmaz, tartışmanın son bölümünde bir kez daha Bakan Koca'nın açıklamadığı ilin İstanbul olduğunu ve ilgili kişinin devlet hastanesinde tedavisinin sürdüğünü ileri sürdü.

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