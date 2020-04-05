Türkiye'deki koronavirüs vakaları kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı 5 Nisan tarihli Türkiye'deki koronavirüs vakalarını paylaştı. Son rakamlarda vaka sayısı 3 bin 135 artarak 27 bin 69'a ulaşırken virüs nedeniyle bugün hayatını kaybedenlerin sayısı ise 73 olarak açıklandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test sayısında 20 bin rakamının aşıldığını ve iyileşen hasta sayısının ise bin kişiyi geçtiğini söyledi. Yeni açıklanan tabloya göre vaka sayısı 3 bin 135 artarak 27 bin 69 olarak gerçekleşirken ölü sayısı ise 73 kişi artarak 574'e yükseldi.

Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu açıkladı. Twitter'dan son rakamlara paylaşan Koca, "Test sayısında 20.000’i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000’i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum" dedi.

Acı sayı artıyor

Bu arada yeni tabloda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 73 kişi artarak 574'e yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 381 olarak açıklanırken entübe hasta sayısı ise 935 olarak duyuruldu.

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Bakan Koca, İl Sağlık Müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; dün akşam saat 22.30’da başlayan ve 3 saat süren toplantıda Corona Virüs salgınına karşı illerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda hastaların durumu, tedavi protokolleri, yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı.

Bakan Koca, pozitif vakaların temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, hastalığı kontrol altına alma şansımız olmaz" diyen Bakan Koca, tanı ve tedavi konusunda gecikme yaşanmaması gerektiğini hatırlattı.

Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı. Her geçen gün servislerimizin kapasitesini nasıl artıracağımıza bakmaya, yoğun bakım yataklarımızı daha reel kullanmaya, riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret edelim" dedi. Bakan Koca, daha sonra il sağlık müdürlerinin sorularını yanıtladı.