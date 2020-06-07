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Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (7 Haziran Pazar)

Türkiye'de son 24 saatte 914 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 23 kişinin hayatını kaybettiği; toplam vaka sayısının 170 bin 132 ve can kaybının 4 bin 692 olduğu; 2 bin 647 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının da 137 bin 969'a ulaştığı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Geçmiş olsun" ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığını; bir diğer ilimizde de asker uğurlamasında 58 kişi virüsle enfekte olduğunu açıkladı.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 7 Haziran 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 35 bin 335 yeni test yapıldı, 914 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 2 bin 647 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 338 bin 593, vaka sayısı 170 bin 132, vefat sayısı 4 bin 692 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 613, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 274, iyileşen hasta sayısı 137 bin 969 oldu.

"Tedbir azaldıkça tehdit artıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından son verilere ilişkin, "Filyasyon çalışmalarında, "Geçmiş olsun" ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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