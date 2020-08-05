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Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (5 Ağustos Salı)

Türkiye'de son 24 saatte 1178 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 236 bin 112, can kaybı 5 bin 784 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54000. Toplam test sayısı 5 milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 5 Ağustos 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 53 bin 842 yeni test yapıldı, 1178 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1015 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 5 milyon 27 bin 308, vaka sayısı 236 bin 112, vefat sayısı 5 bin 784 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,4 oldu.

"Tedbirde birliğe ihtiyacımız var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54000. Toplam test sayısı 5 milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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